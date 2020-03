¿Quién la reemplazará?Mirtha Legrand abandonará sus almuerzos

Debido al avance del coronavirus en el país, varias celebridades están tomando resguardo. Una de ellas es Mirtha Legrand que decidió no conducir sus almuerzos. La diva de El Trece se resguardará, según lo decidió en conjunto con su productora y el canal, debido a ser parte del grupo de riesgo. Al menos durante dos programas tendrá que pasar el mando de su show. ¿A quién se lo dará?

El reemplazo de Mirtha Legrand

La medida es lógica, ya que la conductora tiene 93 años y los mayores de 60 ya están considerados en riesgo. Aunque inicialmente la intención de Mirtha Legrand era seguir con los almuerzos, decidió dar un paso atrás por su salud. Su reemplazo en el show será Juanita Viale. La nieta de Mirtha tomará la posta del programa este fin de semana y el siguiente. La productora emitió un comunicado detallando el por qué de la decisión.

“Debido a los hechos de público conocimiento y en el marco de priorizar la buena salud de la conductora y colaborar con las decisiones tanto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como del gobierno nacional, Mirtha Legrand no conducirá sus clásicos programas de TV hasta nuevo aviso. La decisión fue tomada en conjunto por la productora StoryLab, El Trece y la propia conductora. En las próximas horas, se informará qué sucederá con las próximas emisiones de los programas”, escribieron.

De todos modos, la conductora ya había tomado una serie de precauciones. “Al llegar al canal, un empleado con un aparato que enfoca la frente nos toma la temperatura a todos. Los camarines son desinfectados y algunas personas de mi equipo trabajarán con barbijo. No se va a permitir entrar a visitas externas, solo el personal del programa“, había dicho Mirtha. ¿Qué dice Juanita Viale sobre tomar la conducción del programa?

Ella aún no ha hablado en los medios. “Me gusta que me reemplace Juanita, aunque no sé si ella está muy feliz de hacerlo, pero lo hace con mucho encanto“, aseguró la diva de El Trece en diálogo con La Nación. La decisión fue de Nacho Viale, y tanto Mirtha como la productora estuvieron encantados con la elección. Para saber más, te recomendamos esta nota anterior.