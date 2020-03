“Se me hizo un nudo en la garganta…” Nazarena Vélez respondió al escándalo sobre Fede Bal

Nazarena Vélez apareció en televisión después del escándalo con Fede Bal. La modelo fue acusada de celebrar la enfermedad del actor, que hace unas semanas informó que padece cáncer de intestino. Nazarena se defendió de las acusaciones a través de una serie de videos en su cuenta de Instagram y aseguró que jamás le desearía el mal. Así se expresó la modelo.

“Es de público conocimiento que yo no me llevo bien con él. Que no es una persona que está entre mis afectos. Sinceramente no lo quiero. Y creo que todo el mundo sabe por qué. Pero no le deseo el mal”, remarcó. “¿Qué están diciendo? Con la salud no se jode”. La celebridad recibió varios mensajes de odio en las redes sociales, por lo que más tarde se enfrentó a estos comentarios.

“Me angustié un montón porque solo quien la pasó muy mal y con cosas fatales entiende o podría entenderme. Cuando empezaron a ponerme cosas feas, muy feas, injustificadamente, pero no para mí, para mis hijos, deseándoles cosas a mis hijos. Cuando se meten con tu familia, repito, si vos hiciste algo malo se pueden meter con tu familia, porque vos te estás metiendo con alguien a quien estás lastimando. Yo no hice eso. Nunca haría eso. Nunca haría eso, nunca”, aseguró.

Ayer, en diálogo con Hay que ver, Nazarena Vélez revivió el escándalo con Fede Bal. “Yo creo que quedó claro. Con la salud no se jode. Yo soy sumamente respetuosa. No voy a mentir, como lo dije en el video, no es una persona que está entre mis afectos. Pero no le deseo el mal. Yo te lo juro, cuando yo vi el video de Federico se me hizo un nudo en la garganta porque es imposible no pensar que podés ser vos, que puede ser tu hijo. Encima fue la pareja de mi hija, se te mezclan un montón de cosas”.

"Y automáticamente pensar en su mamá, en Carmen, cómo estaría yo como mamá si a mí me hubiese pasado una cosa así", expresó la modelo. "Yo soy tan sincera que muchas veces me jugó en contra. Pero cuando uno de verdad tocó él infierno y el dolor, no te gusta que a otro la esté pasando mal. Tan mal. No es una boludez lo de Federico".