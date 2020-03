“Te tratan como una basura…” Duki contra Dalia Gutmann

La cuarentena puede alterar a algunas personas. Tal vez ese fue el motivo del enojo de Duki con Dalia Gutmann, la pelea menos esperada en la farándula. La comediante lo nominó a un reto de Instagram. Tenía que elegir a una celebridad para que hiciera público qué estaba haciendo durante la cuarentena. Le tocó al trapero, que no reaccionó de la mejor manera.

“Ella se piensa que yo no sé quien es y si lo sé, Dalia. Dejen de tratar de tildarnos a la sangre joven de esa manera”, empezó el trapero. “Yo estoy haciendo cuarentena consciente, ¿vos estás haciendo cuarentena consciente? ¿O estás tratando de buscar tu carrera en Instagram? Dejen de querer jodernos a todos. El futuro somos nosotros, somos los pibes, y estamos más conscientes que cualquiera de ustedes“.

“Cuando en menos de dos semanas te rompen las bolas tus vecinos, te patean la puerta, te tratan como una basura y encima viene la policía y te trata mal porque sos un cara tatuada, pienso ¿qué me queda en la vida, no? Viene la policía, me ve tatuado y flashean que yo soy violento cuando no es así. Tengo a un cordobés acá que me trata para el…, mi vecino que me jode siempre. Si yo soy respetuoso, posta , ¿qué onda?“.

“Estas historias las dejo acá para que se acuerden después si hay un bardo de algo. Miren, estoy tranquilo. Produciendo, tranquilo en mi casa, no jodo a nadie. Hace un mes que estoy de gira, pero la gente se persigue, es envidiosa, te prejuzga. No me merezco esto, así de simple”, le dijo Duki a Dalia Gutmann.

El nuevo amor de Duki

El trapero está saliendo con la actriz argentina, Brenda Asnicar. Ambos blanquearon su relación a través de un video en Instagram, donde se ve a la actriz cenando con los padres del músico. Al parecer ella lo ha estado acompañando durante toda su gira. Esto significa Asnicar volvió de Colombia y abandonó a su antiguo amor. Para más información sobre la pareja te recomendamos esta nota anterior.