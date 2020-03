Vecinos de Burruyacú reclaman por el mal servicio de los colectivos

Es normal que los servicios de colectivos en todo el país no sean los mejores. Los vecinos normalmente se quejan por el mal estado de los coches, y por la impuntualidad que ellos tienen. A esto, se le suma que en los últimos meses hubo una gran cantidad de paro de los choferes. En medio de estos, pobladores del departamento de Burruyacú manifestaron su enojo por el servicio.

La línea BFB es la encargada de conectar esta zona de la provincia con la capital. Este servicio tiene cuatro horarios al día, lo que ya de por si es un problema para los usuarios, que muchas veces vienen apretados. Este colectivo sale de Chorrillo y luego pasa por Río Nio, El Matal, El Sunchal, El Naranjo, Timbo Nuevo, Salinas, La Granja y llega finalmente a San Miguel de Tucumán.

La primera irregularidad que tiene este colectivo es que debido a la escasa cantidad de frecuencia los usuarios no pueden llegar a tiempo a sus lugares. Otro de los problemas es que si es feriado o día no laboral directamente no pasa en toda la jornada. Ante esta situación, una usuaria, aseguró: “Me da mucha pena por las personas que tienen que trabajar. Esos días se ven las paradas llenas de gente haciendo dedo para arribar a sus destinos”.

Los usuarios también se quejan de la modalidad de pago que tiene esta línea de colectivos. La misma no se puede abonar con tarjeta como los demás, sino que se tiene que realizar en efectivo. Los vecinos dijeron que realizaron los reclamos en la dirección de Transporte. Igualmente, hasta el momento aclararon que no recibieron respuesta alguna de este organismo.

El gobierno quiere provincializar los colectivos

En las primeras horas del pasado miércoles se conoció que el gobierno presentará un proyecto para provincializar los colectivos. Juan Manzur y Osvaldo Jaldo impulsaron esto. La iniciativa que será enviada a la Legislatura. La misma busca terminar con los constantes conflictos que se dan con el transporte que afectan a todos los ciudadanos.