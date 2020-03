Actriz de “La Casa de Papel” confirma que tiene coronavirus

Itziar Ituño, la actriz que interpreta a la inspectora Murillo en “La Casa de Papel” confirmó que tiene coronavirus. Aunque su caso es leve, la actriz deberá permanecer en cuarentena al menos durante quince días. Más tarde, se verá cómo progresa. Al momento hay 14.535 casos de coronavirus en España. Ituño lo anunció en su cuenta de Instagram.

“Hola a tod@s!! Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y súper peligroso para la gente que está más debil. Ésto no es tontería, ser conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar esto“, dijo la actriz.

“Ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común. Es tiempo de solidad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás. Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá. Cuidaros mucho“, escribió la actriz de “La Casa de Papel“. Por otro lado, su compañera de elenco, Úrsula Corberó, también se encuentra en cuarentena.

La actriz que interpreta a Tokio en la serie de Netflix está haciendo cuarentena en Madrid junto a su novio, Chino Darín. “Nos sentimos bien pero seguiremos el protocolo de aislamiento. Me estoy informando mucho y creo que todos deberíamos hacer algo en Argentina”, dijo el actor. En Europa la situación es mucho más complicada.

No es la única pareja de celebridades en aislamiento. Oriana Sabatini y Paulo Dybala también están cuarentena en el viejo continente. Un compañero del futbolista dio positivo en el test de coronavirus, por lo que Dybala debe aislarse especialmente. Para más información sobre el tema, te recomendamos la siguiente nota.