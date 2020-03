“Depende de nosotros…” Celeste Cid reflexionó sobre la cuarentena

View this post on Instagram

El mundo nos está hablando. La naturaleza en primera persona. Cuantas veces teniendo algo tan cerca no logramos verlo, o lo distorsionamos por cercanía.. esta especie de distancia social quizá sea una posibilidad de volvernos a ver. Lo esencial: volver al cuidado de nuestros abuelos, de nuestro sistema de salud, médicos y enfermeras .. volver a nuestras a casas, a contar los cuentos que estaban a un paso de olvidarse. La pirámide de valores estaba invertida. Nuestros actos cotidianos, en este mundo que nos “obliga” a cumplir las tareas de mañana para ayer, con una economía que exige mucho de nosotros mismos -y ni siquiera para darnos “grandes lujos”, sino para sobrellevar el día.- Depende de nosotros, y de nuestro grado de compromiso y consciencia. No todos llegamos al mismo lugar al mismo tiempo. Pero para llegar a ese lugar hoy vemos que no se llega solo. Volver a la sensación de aldea, de comunión, comunidad. Volver a prevalecer que las divisiones que nos enseñaron de chicos en los mapas, eran políticas. Somos UNA y LA MISMA cosa. El mundo nos lo está contando, y la naturaleza: en primera persona. #Yomequedoencasa