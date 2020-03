Escalofriante mensaje de la hermana del gobernador Jalil sobre el COVID-19

La hermana del primer mandatario y responsable del Sanatorio Pasteur, Silvia Jalil, también contundente al asegurar que el país y Catamarca serán superados por el COVID-19. Según dijo, “se cuenta con un recurso humano y físico limitado”. Por ello, pidió cumplir con las recomendaciones gubernamentales aludiendo a que así salió China, en una notable disciplina social y conducta individual a las sugerencias indicadas.

La crisis sanitaria no es novedad

Cabe recordar que la ministra de Salud, Claudia Palladino, dijo que Catamarca estaba preparada para el COVID-19. Estos dichos significaron una torpeza inexplicable para una funcionaria de primer nivel. Ahora, la titular de la cartera sanitaria fue contrariada por el propio gobernador, Raúl Jalil. El gobernador aseguró que “no están preparados los países de primer mundo, menos Catamarca”. De manera que la ministra dice una cosa y el gobernador otra. Estos mensajes encontrados culminan en un estado de pánico en los ciudadanos.



La situación sanitaria es grave en la provincia. Se deduce que el gobierno comenzó a mandar un mensaje más crudo y realista, tal vez ya asustado. Están atentos a que las declaraciones de la ministra Palladino ofenden a la sociedad y significan, además, un intento inútil de desvirtuar la realidad. Sin hacer bien los deberes, la jugada del gobierno es echarles la culpa a los vecinos “irresponsables” que no respetan la cuarentena.



De todas formas, el relato de la ministra de Salud es imposible de sostener. El interior provincial, por ejemplo, carece de insumos, recursos humanos y tecnología, en particular respiradores. Estas son herramientas esenciales para librar la batalla contra el COVID-19. El gobierno asegura que tiene respiradores en cantidad, pero no precisa cuántos. Se evade una respuesta clave que la sociedad precisa saber, lo que reduce las conferencias oficiales diarias a expresiones de deseo.



“Si no está preparado New York, Madrid, Milán, no vamos a estar preparados nosotros. Esos prestigiosos sistemas han sido sobrepasados y lo único que vale son medidas preventivas y lo que hace cada persona”, aseguró la hermana de gobernador. Finalizó sus palabras con un pregunta: “Si no podemos con el dengue desde hace años ¿vamos a ganar la guerra contra la pandemia del coronavirus