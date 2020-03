“Ignorante peligroso…” El nuevo cruce entre Graciela Alfano y Aníbal Pachano

Graciela Alfano disparó nuevamente contra Aníbal Pachano. La actriz lo tachó de “ignorante peligroso”. El mediático está en Chile, haciendo de jurado en la edición chilena del Bailando por un sueño y no puede volver a Argentina por las nuevas medidas contra el coronavirus. A pesar de que es un hombre de 65 años y está en el grupo de riesgo, Pachano se niega a abandonar el set.

“Ignora los protocolos de los organismos mundiales de la salud para contener el coronavirus. Peligroso porque lleva a la gente que lo escucha a actuar en detrimento del bien común“, tuiteó la famosa. Su comentario fue bastante bien recibido en la red social. Es que el jurado del Bailando debería acatar el protocolo contra el coronavirus, especialmente en su condición.

“Yo por ahora no tengo ninguna restricción. Queremos que la gente esté bien. Aislarnos porque somos viejos la verdad que me parece una mamarrachada“, dijo el mediático. “Por el momento yo no me siento mal. Mis pulmones están complicados desde hace tiempo, pero no me voy a aislar de la vida. Voy a seguir trabajando de la manera que sea“, sentenció.

“Va a llegar un momento en que esto se va a tranquilizar porque yo no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al Presidente de la Nación. Una cosa es la precaución y otra cosa es el panic attack . Yo voy a seguir mirando las cosas positivas, como lo hice con mi cáncer“, afirmó el mediático, que hace tiempo se enfrenta a diferentes complicaciones de salud.

Por su parte, la actriz aseguró que no se arrepiente de lo que dijo en su contra,ya que es "una persona que piensa mucho las cosas antes de hablar, sobretodo en estos momentos en donde hay que tener tranquilidad". "En este caso, las declaraciones que tuvo Aníbal Pachano con la cuarentena son de un repudio total", agregó Graciela Alfano.