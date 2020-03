“Nada más conservador que…” Nati Jota le respondió a Yanina Latorre

Nati Jota subió un video junto a Grego Rosello para concientizar sobre los cuidados a tener en cuenta para prevenir el coronavirus. El video se titulaba “El sexo en la era del coronavirus” y mostraba a los influencers actuando como una pareja que no podía tener relaciones sexuales por la enfermedad. Sin embargo, a Yanina Latorre no le cayó muy bien el chiste.

“Una generación que se cree graciosa. Lamentable“, comentó la panelista, a lo que Nati Jota respondió: “Yanina Latorre está enojadísima porque hice un video sobre tener sexo con coronavirus, que al final concientiza sobre cuidados. No toda la forma de llegar y enseñar es hablar con cara de culo y asustar. Se puede intentar con humor. Después si no te da risa es otra cosa. Pero qué pesada“.

Más tarde agregó: “Aparte Yani, metete conmigo, no con toda la generación. Nada más conservador berenjena que encasillarnos como si fuéramos todos lo mismo“. Y la panelista de LAM no se quedó callada. “Jajajajaa, claro, nunca voy a entender a gente que no piensa como vos. Que cree que envejecer está mal. LOS VIEJOS SABEMOS MÁS QUE VOS… ignorante“.

“Envejecer está bien, lo que esta mal es generalizar todo lo que te quedó joven, subestimarlo, y no pensar que quizás vos también podés aprender algo de nosotros. Va más allá del video, eh“, cerró la influencer. Es que el avance del coronavirus no alteró solo a Yanina Latorre y a Nati Jota, sino a varias celebridades.

