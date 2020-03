“Pura ignorancia…” Miguel Ángel Solá le escribió una contundente carta a Aníbal Pachano

Aníbal Pachano minimizó el asunto del coronavirus y esto no le gustó para nada a Miguel Ángel Solá. El actor le escribió una contundente carta después de sus dichos en televisión. “Yo por ahora no tengo ninguna restricción. Aislarnos porque somos viejos la verdad que me parece una mamarrachada“ había dicho Pachano. “Por el momento yo no me siento mal. No me voy a aislar de la vida. Voy a seguir trabajando de la manera que sea“.

Moria Casán fue la encargada de revelar la carta que Miguel Ángel Solá le dedicó especialmente a Aníbal Pachano.“Un valioso artista de varieté, dijo ‘yo no me pienso esconder porque se le ocurre al presidente’. Puede llegar a comprenderse dado que en ese espacio se vuelve tonto el capaz. Pero no puede justificarse semejante inconsciencia, indiferencia hacia el otro o pura ignorancia. O peor aún. Pura chicana política. No vuelva por ahí, Aníbal Pachano, esto no es un caso de rebeldía antiperonista este es un problema que la muerte le plantea a la vida“, empezó.

“Este virus no discrimina entre afectos y no, entre peronistas y macristas, ni entre chorros o no chorros, entre pedófilos o no, capos, narcos o traficantes de mujeres, órganos, niños y ornamentistas o no. Ni siquiera entre falsos talentos o no, ojalá lo hiciera. Sé que está acostumbrado a luchar contra las adversidades, lo sé valiente y lo admiro, no empañe su calidad humana con ese tipo de cosas”.

“Ayer hubo solo en España 150 muertos y cientos de nuevos contagios, muchos de ellos por haber quebrantado los protocolos decretados por sanidad social. Calculan, los que llevan estadísticas, que el paso del virus se llevará consigo 65 millones de humanos. También se sabe que a las estadísticas suele irle mejor que a las personas“, siguió.

“Como individuo puede usted decidirse por la eutanasia asistida, no sé si está en vigencia allí aún. Pero como miembro de la sociedad que lo ha visto crecer, gracias el enorme esfuerzo y capacidad, y a quienes lo impulsaron con su apoyo, no tiene a derecho a convertirse en un egoísta, en un mínimo, en un ejemplo del atraso corazonal ni de la ignorancia cerebral”, expresó el actor. Solá no es el único famoso que se expresó a favor de tomar precauciones contra el coronavirus. Para más información, te recomendamos la siguiente nota.