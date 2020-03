Tucumán no presenta restricciones para circular por las rutas

La provincia de Tucumán decretó el pasado viernes la emergencia epidemiológica. Esto con el fin de evitar la propagación del coronavirus en el territorio. En este marco, el gobernador, Juan Manzur, recibió en el Salón Blanco a representantes del Ministerio de Seguridad, Fuerzas Federales, y de la policía. En el encuentro aclararon que no hay restricciones para circular por las rutas.

Las redes sociales son un medio muy importante para enterarse de las novedades al instante. Así también, son un lugar donde las noticias falsas circulan con claridad. El pasado miércoles circularon varias cadenas por Whatsapp que causaron caos, pero que no eran reales. En esta ocasión, se viralizó que varias rutas de la provincia de Tucumán estaban cortadas por el coronavirus.

Ante esto, Maley, aseguró: “El desplazamiento dentro de la provincia es sin restricciones y no hay rutas cortadas o prohibidas. Tenemos que ser consientes del pedido del Ministerio de Salud de la provincia y de nación. Evitemos toda circulación que no sea más que la estrictamente necesaria para abastecimiento de alimentos, medicamentos u otros objetos necesarios”.

Controles en las fronteras

Con respecto a los controles en las fronteras, el jefe de Gendarmería Guillermo Basso aseguró: “Todos los pasos fronterizos están siendo controlados. No podrá ingresar al país desde el exterior ninguna persona que no sea ciudadano argentino o que tenga radicación en Argentina. No se puede restringir el paso por las rutas nacionales, pero extremamos los controles”.

Walter Bernal, director de la Agencia Tucumán NOA de la Policía Federal, observó: “En estos días se van a intensificar los operativos con las demás fuerzas federales y locales. Vamos a desplegarnos en todas las provincias donde tenemos subdelegaciones. Debido a las directivas de nuestro mando institucional estamos brindando cooperación en todo el norte argentino”.