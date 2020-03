“Un mal chiste…” La China Suárez mostró su descontento

La China Suárez descargó su descontento por el avance del coronavirus en el país. Además de los mensajes de concientización que ha estado posteando en sus redes sociales, la actriz reveló que se siente agotada por la enfermedad. Es que hace unas horas se confirmó la tercera muerte a causa del virus en Argentina. Se trata de un hombre de 64 años.

El hombre estaba siendo atendido en un centro médico porteño, el Instituto Argentino del Diagnóstico. Antes de contraer el virus, presentaba enfermedades previas, diabetes e hipertensión. No había viajado al exterior pero sí había tenido contacto cercano con un persona que había regresado del extranjero hace unos días.

Eugenia escribió después de la noticia. “¿Cómo se hace para mantener el optimismo? Es una película surrealista, un mal chiste. El trabajo, la gente, la salud, los emprendedores que si no venden no comen… Suelo ser positiva, esto me gana“, escribió la China Suárez en su cuenta de Twitter. La actriz está en cuarentena junto a su familia, después de volver de Uruguay.

“La información cambia todos los días y el panorama es realmente alarmante. Seamos responsables y pacientes con el otro“, había escrito la actriz. Antes de ingresar a Argentina se la vio de compras en Uruguay, usando un barbijo como protección. Es que la China Suárez debe cuidarse del avance del coronavirus, ya que está embarazada.

La China Suarez tomando precauciones en Carmelo, Uruguay. pic.twitter.com/s7GqROnhcr — A N G E L (@AngeldebritoOk) March 15, 2020

La actriz, además, pidió consejo a sus seguidores: “Si tienen información o sugerencias son bienvenidas“. Más tarde, Eugenia compartió con sus seguidores la importancia de usar barbijos, ya que se puede estar enfermo sin saberlo y así se evita el contagiar a alguien más. Para más información, te recomendamos la siguiente nota.