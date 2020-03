Alberto Fernández: “Hasta el 31 de marzo todos en casa”

El coronavirus sigue sumando capítulos en nuestro país. En el último informe del Ministerio de Salud se aseguró que hay 129 infectados en el país y tres víctimas fatales. En la tarde de ayer, el presidente se reunió todos los gobernadores del país. Luego, Alberto Fernández, dio una conferencia de prensa en donde confirmó que hasta el 31 de marzo hay un aislamiento obligatorio en Argentina.

El Intransigente informó que la medida fue apoyada por cada uno de los gobernadores. En la conferencia, Alberto Fernández, aclaró: “En estos días dictamos más de 30 medidas de todo tipo. Desde suspensión de clases y hasta el cuidado de nuestra economía. Dispusimos la obligación de cuarentena para personas llegadas de países críticos y quienes estuvieron en contacto con esas”.

A su vez, el presidente, agregó: “La cuarentena de 14 días no es caprichosa. En ese tiempo sabemos si alguien está infectado o no. Hicimos muchos esfuerzos para que se comprenda esto y ayudamos con asuetos administrativos. También lo pedimos a las empresas. Promovimos el trabajo a distancia y seguimos teniendo problemas de gente que no entiende que no se puede circular”.

Además, Alberto Fernández, expresó: “El riesgo al que se expone al otro es grave. Acabamos una reunión con los gobernadores, les conté que hemos tomado la decisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a partir de las 0 de este jueves para un Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Nadie puede moverse de sus residencias, todos deben estar en sus casas. Es hora que comprendamos que estamos cuidando la salud”.

Por último, el presidente, acotó: “Viene una semana corta. Y por eso prolongamos las medidas hasta las 24 horas del 31 marzo. Adelantamos el feriado del 2 de abril para el 31 de marzo y el 30, será feriado puente para quedarnos en nuestras casas. Debemos evitar seguir trasladando el virus de persona a persona pero hay situaciones permitidas. Podrán salir para hacer lo necesario para vivir”.