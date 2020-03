“Hay una excelente relación…” Pampita habló sobre su vínculo con la China Suárez

Carolina “Pampita” Ardohain estuvo varios años en pareja con Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos. Después de la separación, el actor empezó una relación con Eugenia Suárez con quien tiene una hija, Magnolia. A la conductora le preguntaron qué opina de la modelo. Pampita sorprendió con su respuesta al asegurar que se lleva bastante bien con la China. No hay rivalidad entre ambas.

En diálogo con la revista Hola!, Pampita expresó: “Hay una excelente relación porque mis hijos me importan más que mi propia vida. Tenemos que manejarnos con respeto todos los que integramos la familia de mis hijos. Esa claridad hace que todo se cuide muchísimo“. Más tarde le consultaron sobre el embarazo de la China Suárez.

“Imagino que como los noteros me tienen a su alcance, por tener un programa diario, es fácil acceder a una nota conmigo. Pero nunca me van a escuchar hablando algo que pueda llegar a perjudicar mi relación con el padre de mis hijos. No voy a permitir que nada ponga en riesgo eso“, aseguró, evitando hablar del tema.

Es que tanto Eugenia como Benjamín se niegan a adelantar datos del embarazo de la actriz. Ni siquiera han confirmado la noticia, aunque es bastante obvia, por las fotos que la actriz ha estado compartiendo en sus redes. “Sepan entender que hay ciertas cosas que tienen que ver con la privacidad, con la familia, con el entorno. Espero que podamos manejar las cosas de esa manera“, había dicho Vicuña a la prensa.

Mientras la pareja evita las cámaras, a Pampita le preguntan qué piensa del embarazo de la China. Es que ninguno de los dos le comentó nada a la conductora. Y es un detalle importante, al tener en cuenta que sus hijos tendrán un nuevo hermano. Para más información sobre el tema, te recomendamos esta nota anterior.