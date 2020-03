¿Jaill le esconde información a los catamarqueños?

El gobernador Raúl Jalil habló en los medios esta mañana y dijo lo que los catamarqueños no querían escuchar. “Seguramente tenemos casos de COVID-19 y aun no lo sabemos”, afirmó el primer mandatario. Insistió en que deben ser muy responsables con las medidas sugeridas por las autoridades. El coronavirus si no está entre los catamarqueños ya, sin duda llegará. La frase de Jalil disparó las dudas en la sociedad sobre la veracidad y ocultamiento de información.



La información y la conducta individual es la clave en la pelea contra el coronavirus. El problema es que las autoridades no supieron manejar la información en situaciones de emergencia en tanto que por otro lado la conducta individual no ha sido acorde a las circunstancias. Es muy probable que ambas estén ligadas. El caso es que la gente vive en las redes sociales y la desobediencia social a lo indicado como prevención potencia al enemigo COVID-19 cuando la guerra recién empieza.

Subestimaron a la pandemia



El otro punto es la coherencia arriba y la prevención o falta de controles en la calle. Las autoridades y empresarios fueron los primeros en subestimar al coronavirus al punto de viajar al exterior y volver sin autoaislarse, ahora resulta que tras los decretos presidenciales quieren meter presos a los ciudadanos que no respeten la cuarentena. Ese doble mensaje desde “arriba” genera incertidumbre para “abajo”. De hecho hubo varios detenidos por violar la cuarentena hoy.



Se nota que Jalil está asustado no solo porque sabe que países de primer mundo fueron superados por el COVID-19 sino porque reconoce habitualmente en las radios amigas que en salud el recurso siempre es insuficiente. Una pandemia en Catamarca podría ser el fin de su carrera política y un verdadero dilema o drama para su familia. La corporación Jalil se dedicó al negocio de la salud por años y si las cosas se salen de control corre serio riesgo el imperio familiar.



El colmo fue la ministra de salud, Claudia Paladino, cuando le pidió a la gente que no se alarme porque Catamarca estaba preparada para enfrentar el coronavirus. Sus expresiones desatinadas fueron casi al mismo tiempo que la gente confirmaba que Jalil y comitiva habían regresado de una feria internacional en Toronto sin ponerse en cuarenta, evento que luego mostró un caso positivo de COVID-19. Estas torpezas no son gratis, seguramente tendrán su correlato en la realidad.