“Me parece patético…” Yanina Latorre y Nati Jota se enfrentaron en vivo

Yanina Latorre y Nati Jota están en guerra. La panelista de LAM atacó a la influencer por un video que había subido a sus redes. El video era un corto de humor sobre el coronavirus. Mostraba a una pareja tratando de tener relaciones sexuales durante la cuarentena. A Yanina no le cayo bien el chiste y se descargó así: “Una generación que se cree graciosa. Lamentable“.

Yanina Latorre vs Nati Jota

Claro que la influencer le respondió. Y se abrió una guerra sin fin en las redes. Así que Yanina la retó a enfrentarse a ella en vivo. “Nadie le pidió a nadie que haga videos de humor, sos comunicadora. A mí me parece patético estar en la cama con los codos y usando el barbijo y Jimena Barón con el papel higénico. A mí me hace ruido, digo a estas chicas no les da la cabeza“, dijo la panelista.

“Hice un video que para mí fue divertido. Para mucha gente fue divertido y para mucha gente no. Lo cual no me enoja. Lo que no me gustó fue que me trataran de ignorante, de hueca”, dijo Nati Jota, claramente hablando de Yanina Latorre. La panelista saltó diciendo: “No sos Fátima Flórez. O sos comunicadora, o sos humorista“. Después le disparó: “Estuviste en todos lados hablando de mí“.

“¿Vos te enojás con todos los videos? ¿Con todos los memes? ¿O solo conmigo?“, le tiró Nati. “Mi opinión es que no se hace humor con esto, se está muriendo la gente reina. Vamos a entrar en estado de sitio nacional. Nadie le pidió a nadie que haga videos de humor, no es la mejor forma de enseñar. Sos comunicadora, tenés una responsabilidad“.

"Vos me querés tratar de vieja. Los viejos, Nati, somos más sabios. Vos tenés que escuchar los consejos de los grandes", dijo Latorre. "Te ponés a hacer humor con el coronavirus y la que queda mal sos vos. A la gente no le parece gracioso", dijo.