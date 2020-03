Moria Casán suspende “Incorrectas” por coronavirus

Debido a la amenaza de coronavirus, Moria Casán decidió suspender “Incorrectas“. La conductora ya había tomado medidas contra el virus. Estaba conduciendo el programa desde su casa. A pesar de que había informado que seguiría transmitiendo el show, Moria decidió no poner en riesgo la seguridad de su equipo. Hoy viernes se emitirá el último programa. “Esto no es una despedida, es un stand by“, aseguró Moria.

La conductora se lo anunció a sus vayainas en vivo. “Le quiero decir a todas las ‘incorrectas’ que no se pongan tristes. Porque esto es para el bien de todas. Pero hoy va a ser el penúltimo programa de ‘Incorrectas’. Por las razones que estamos viviendo. Yo lo decidí voluntariamente, en mi reclusión, en mi casa, porque soy una persona mayor y tengo mis riesgos, y además por pedido de mi hija… que me dijo ‘te pido mamá por favor que te guardes yo sé de tu salud y todo pero guárdate, aislate’“.

“Esto no es ni joda ni vacación. Yo les digo que soy una persona muy profesional y no puedo ser tan egoísta de tener un móvil que venga a mi casa, es un pensamiento que tengo yo, no es que me lo pidió el canal“. La conductora remarcó que el móvil que está en su casa puede usarse para otros fines más necesarios durante la cuarentena.

Además, Moria remarcó que su decisión de suspender “Incorrectas” también va por parte de Sofía Gala. Su hija está preocupada por ella y le pidió especialmente que se resguardara. “Mi hija insistió mucho. Sofía me dijo desde el primer día que me aislara, que soy una persona de riesgo. Y Sofía es panicosa y está aterrada. Entonces quiere que su mamá se resguarde, es lo único que me pide. Ella está asustada“.

“Tampoco quiero que ‘Incorrectas’ pierda su esencia. Si yo digo que te vengo a desdramatizar y a oxigenar la tarde, ¿qué te puedo hacer en este momento de la vida? No da. A mí realmente dar noticias todo el tiempo, como si se transformara en un periodístico, que es lo que corresponde en este momento, hablando de la muerte y de la enfermedad, no me sale. No lo puedo dibujar“, finalizó la conductora.