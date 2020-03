“Se quedará resguardado…” Sofía Pachano aclaró que su padre hará cuarentena

View this post on Instagram

Cuidémonos entre todos, tenemos la información y podemos evitar que en unas semanas esto se propague en el país. Reforcemos nuestro sistema inmunológico con buena alimentación, descanso, meditación, hidratación y felicidad… y respetemos la cuarentena si volvimos de los países más afectados no seamos el típico vivo argentino 🙏🏼 y LÁVATE LAS MANOS seguido!!! Acá una foto unas semanas atrás en Tulum que me hace sonreír 💛