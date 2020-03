“Tengo la esperanza de…” El pedido de la abuela de Connie Ansaldi, sobreviviente del Holocausto

Connie Ansaldi compartió un mensaje conmovedor para concientizar acerca de la cuarentena por el coronavirus, subió un video junto a su abuela de 96 años. La mujer es sobreviviente del Holocausto y tuvo que pasar años escondida para sobrevivir a la guerra. Le pidió a los seguidores de su nieta que tomen conciencia y se resguarden para evitar el contagio.

A través de su cuenta de Instagram, Connie Ansaldi escribió: “Recién mi abuela (sobreviviente del Holocausto) me dijo: ‘Yo estuve 3 años escondida en un pozo bajo tierra para que no me maten y 2 años en el guetto. Sin bañarme y casi sin comida. La gente no puede aguantar 2 semanas en sus casas?'”.

“Hablamos mucho de lo que está pasando. Ella no tiene miedo por ella pero por nosotros sí. Cuidemos a la #Abuli. La Mía. Las de todos. Los vulnerables y los sanos que quizá se verán afectados. Todo tiene solución salvo la muerte“, escribió Connie. “Esta también es una guerra y el enemigo es invisible“, cerró. La panelista le pidió a sus seguidores que se queden en casa para frenar el contagio de coronavirus.

Más tarde, la abuela habló directamente a la cámara. “Estoy muy contenta de que la gente tome el ejemplo para cuidarse. Es como una guerra. Uno tiene que cuidarse para sobrevivir. Tengo la esperanza de que pronto todo va a terminar, no habrá más muertos”, dijo. “Le agradezco a toda la gente que ha tomado estas palabras que yo dije porque son las palabras del corazón y a veces también un gran dolor de recuerdos. Un beso para todos“.

A partir de las cero horas de este día, la cuarentena es obligatoria y así lo será hasta el 31 de marzo. Así lo anunció el gobierno con el objetivo de frenar el avance del coronavirus. Varias celebridades se sumaron al reclamo de respetar el aislamiento social y lo comunicaron en sus redes sociales. Para más información, te recomendamos la siguiente nota.