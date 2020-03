“¿Cómo me van a traicionar?” Moria Casán le respondió filosa a Yanina Latorre

El jueves pasado, Moria Casán anunció que su programa, Incorrectas, se suspendía por el avance del coronavirus. Ayer fue su último programa hasta nuevo aviso. Sin embargo, Yanina Latorre soltó en LAM que el show en realidad había sido cancelado por falta de audiencia. Moria no lo pasó por alto y le respondió filosísisma.

“Hay gente que dice que levantaron y que me traicionaron. ¿Cómo me van a traicionar en el canal? Escuchame, tengo de productora a la dueña del canal. Por favor, tanta pavada. No tiene fuente de información, tiene bidet de información. Besos, amore“, le escribió la conductora.

En cuanto al programa aclaró: “¡En poco tiempo volvemos! Por ahora en vez de oxigenar las tardes vamos a guardar el oxígeno que está en las calles para quienes lo necesitan de verdad“, dijo. Moria Casán estaba conduciendo Incorrectas desde su casa. Al estar en el grupo de riesgo, no quiso volver al set. Sin embargo, terminó tomando la decisión de levantar todo.

“Esto es para el bien de todas. Pero hoy va a ser el penúltimo programa de Incorrectas. Por las razones que estamos viviendo. Yo lo decidí voluntariamente, en mi reclusión, en mi casa, porque soy una persona mayor y tengo mis riesgos, y además por pedido de mi hija, que me dijo: ‘te pido mamá por favor que te guardes yo sé de tu salud y todo pero guárdate, aislate’“.

"Esto no es ni joda ni vacación. Yo les digo que soy una persona muy profesional y no puedo ser tan egoísta de tener un móvil que venga a mi casa, es un pensamiento que tengo yo, no es que me lo pidió el canal", aseguró la conductora de América TV. Sin embargo, Yanina Latorre no pensó lo mismo.