El doctor Miroli dio consejos para enfrentar al coronavirus

Desde principios de este año el coronavirus viene causando mucho temor en todo el mundo. En nuestro país apareció hace más de dos semanas y ya hay más de 150 infectados en Argentina. A raíz de esto, el científico argentino, Alfredo Miroli, dio una explicación clara sobre esta pandemia. También, aseguró que en las próximas semanas se empezará a probar la vacuna contra la enfermedad.

Miroli es el presidente de la Sociedad Científica de Patologías Adictivas del Colegio Médico de Tucumán. Fue entrevistado por un programa de televisión y dio una explicación clara sobre el coronavirus. En un principio, detalló: “Estamos frente a un virus grandote y pesado. El covid-19 tiene 200 nanómetros y cuenta con una serie de proteínas con azúcar que le dan estas características”.

Además, el doctor, acotó: “El coronavirus no puede penetrar la piel. No tiene un serrucho para abrir la superficie. Entra básicamente por la mucosa. Es un virus contagioso pero no tiene una alta mortalidad. Si uno contrae el coronavirus cuenta un 80% de posibilidades de no presentar ningún problema. En este sentido, por el momento hay 17 personas afectadas cada un millón”.

A su vez, Miroli, aportó: “El agua y el jabón es muchísimo más eficiente que cualquier otra cosa. No deben gastar plata en productos que no son necesarios. Lo más importante es que si vengo de oto lado o si tuve contacto con alguna persona que llegó del exterior debo quedarme encerrado por quince días en casa. Por ahora nuestro sistema inmune es el único que nos puede curar”.

Por último, el doctor, aclaró: “Cuando llegue el frio se va a complicar más. En invierno solemos estar amontonados por el calor. En ese caso el virus nos tiene a todos cerca y en esta temperatura dura más. Salvo que se logre la vacuna el coronavirus va a estar por mucho tiempo entre nosotros. Me informaron que en China van a empezar a experimentar en personas. Si sale un remedio lo debemos tener todos, no debe ser algo económico”.