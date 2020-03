Isabel Macedo sobre el coronavirus: “Parecían medidas exageradas…”

Isabel Macedo reflexionó sobre el tema del coronavirus desde su aislamiento en Sevilla. La actriz vive en España junto a su mardio, Juan Manuel Urtubey y su hija Isabelita. El ex Gobernador de Salta da clases en la Universidad Layola Andalucía, por lo que desde enero, reside ahí con su familia. La actriz explicó cómo cambió su opinión respecto a la cuarentena. “Parecían medidas exageradas, hoy creo que se quedaron cortos…”, dijo.

“Ojalá pudiera encontrar las palabras exactas para trasmitir lo que siento…Cuando empezamos a escuchar que hablaban de coronavirus no digo que lo subestimé, pero sí creo que en, algún punto, no podía darme cuenta de lo grave que era. Solo hasta que el número de personas infectadas empezó a crecer con mucha velocidad”, empezó diciendo la actriz.

“Ya van 6 días desde que no salimos de casa. Acá empezaron cerrando los jardines, colegios y universidades. Después cerraron bares, restaurantes, boliches, no hay misa, cerraron todos los centros comerciales. No hay un alma en la calle, salvo la gente que va al supermercado y a la farmacia. Se respeta mucho la distancia. A la farmacia entra uno y todos los demás hacen fila afuera (un metro de distancia entre cada uno de la fila“.

Coronavirus y los famosos: El mensaje de la China Suárez

Su mensaje iba acompañado de un video junto a su hija. Como Isabel Macedo, varias celebridades opinaron sobre el coronavirus. La mayoría de ellas pidió a sus seguidores quedarse en casa. Una de ellas fue la China Suárez, que volvió de Uruguay hace unos días. La actriz está en aislamiento obligatorio desde entonces. Y debe tomar cuidados especiales, debido a su embarazo.

“¿Cómo se hace para mantener el optimismo? Es una película surrealista, un mal chiste. El trabajo, la gente, la salud, los emprendedores que si no venden no comen… Suelo ser positiva, esto me gana“, escribió la actriz. “El panorama es realmente alarmante. Seamos responsables y pacientes con el otro“, dijo. Para más información, te recomendamos la siguiente nota.