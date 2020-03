¡Lo fulminaron! Viviana Canosa se reencontró con Jorge Rial y destrozaron a un famoso conductor

Irónicamente, el coronavirus juntó a Viviana Canosa y a Jorge Rial. Con motivo de la vuelta de “Intrusos” (el programa cumplió 20 años), Rial se propuso traer a las celebridades más destacadas del show. Principalmente a las que se habían hecho fama con el programa. Una de ellas era Viviana Canosa. La periodista había dicho que no volvería, pero en estos tiempos de incertidumbre, prefirió no hacerse rogar.

La recibieron con un gran aplauso. Canosa habló de su lucha contra el cáncer, su relación con Alejandro Borensztein, y principalmente sobre Marcelo Tinelli. El conductor de “Showmatch” estuvo de visita en Esquel en plena cuarentena. “Así como otras personas se fueron a su casa del country, a nosotros nos pareció bien pasarlo acá“, fue su explicación. Viviana Canosa y Jorge Rial aprovecharon el encuentro para fulminar al conductor.

“Más allá de las diferencias, que las hemos tenido y las tendremos, porque así es la vida, me parece que es un momento de gestos para la Argentina“, empezó diciendo Canosa. “Está buenísimo que dos personas como nosotros, populares, mediáticas, que le hablamos a la gente, digamos que lo que está haciendo Marcelo Tinelli hoy es una vergüenza“.

“No es nada personal con Marcelo Tinelli, sí que es un momento para hacer gestos. Como lo vimos con el presidente con Larreta, con Mazza, […]. Me parece que nosotros, los comunicadores, estamos diciendo todo el tiempo, incluido él (Tinelli), que no son vacaciones, que nos quedamos en casa. Entonces, quedémonos en casa. La verdad es que él no vive en un monoambiente“, dijo.

“Yo tengo dignidad, y vos también la tenés. Me encanta que nosotros, que no somos poderosos, pero que tenemos un medio de comunicación, digamos: ‘eso es una vergüenza’. Porque ayer lo dijo el presidente, que iba a ser durísimo con la gente que rompiera las reglas. Yo leí una por una las reglas. Y hay gente que no las cumple“, terminó Canosa.