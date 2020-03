“Me invadió el pánico…” Aníbal Pachano se retractó en sus dichos sobre el coronavirus

Aníbal Pachano está en Chile, haciendo de jurado en la edición chilena del Bailando y no puede volver a Argentina debido a las nuevas medidas contra el coronavirus. El mediático contó que no quieren que esté en el piso del canal por estar en el grupo de riesgo, sin embargo sigue trabajando. Cuando le preguntaron por qué seguía en televisión, respondió con una polémica declaración.

“Va a llegar un momento en que esto se va a tranquilizar porque yo no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al Presidente de la Nación. Una cosa es la precaución y otra cosa es el panic attack . Yo voy a seguir mirando las cosas positivas, como lo hice con mi cáncer“, dijo en diálogo con Hay que ver.

Aníbal Pachano se disculpó

Más tarde, y después de las declaraciones de su hija, Sofía, Aníbal Pachano dijo: “Hice una declaración enojado, me invadió el pánico y el miedo, dos cosas que había solucionado en gran parte en mi resiliencia del cáncer, de sacarlas y de borrarlas de mi diccionario. E hice una falta de respeto al Presidente de la Nación Argentina que se tergiversó, se manipuló, se utilizó y muchos colegas me faltaron el respeto desde muchos lugares“, dijo.

“Yo nunca hablé de que no había que hacer y guardarse en su casa, sino que todo lo contrario, yo vivo en un hotel encerrado en una habitación con todos los cuidados que tuve que tener y que aprendí a tener, porque ninguno de todos esos que me insultaron sabía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo“, aseguró el mediático.

“Porque le guste a quien le guste, y sea del rango que sea, esta enfermedad, que para mí no me cabe duda que está provocada, se sabía desde hace mucho tiempo. Y se tardaron mucho tiempo en tomar las resoluciones“, dijo. “Yo tengo fe en que voy a salir adelante, que yo no me vuelvo a Buenos Aires para contagiar gente, eso es de brutos, ignorantes“, finalizó.