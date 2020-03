“Otra que se cree graciosa…” Yanina Latorre contra Jimena Barón

Hace unos días, Jimena Barón publicó una historia para calmar las aguas en este tiempo de cuarentena. La cantante subió un video riendo mientras estaba sentada en su inodoro con la inscripción: “feliz cuidando el último rollo de papel higiénico que me queda“. A Yanina Latorre no le hizo gracia y se lo dijo. “Otra que se cree graciosa… Las redes las enloquecieron”, escribió la panelista de LAM.

Es que este no es el primer cruce que tiene Latorre con una influencer. Recientemente, la panelista protagonizó un escándalo contra Nati Jota, una comunicadora que además tiene millones de seguidores en Instagram. Nati sube videos humorísticos a su cuenta. Con la excusa de concientizar sobre el coronavirus, subió un corto junto a Grego Rosello, en el que ambos fingen ser una pareja que no puede tener relaciones sexuales por la pandemia.

Al parecer, el coronavirus es un tema intocable para la panelista. Por lo menos desde el lado del humor. “Nadie le pidió a nadie que haga videos de humor, sos comunicadora. A mí me parece patético estar en la cama con los codos y usando el barbijo y Jimena Barón con el papel higénico. A mí me hace ruido, digo a estas chicas no les da la cabeza“, tiró Latorre.

Otra q se cree graciosa…las redes las enloquecieron https://t.co/KYwGTCuITg — Yanina Latorre (@yanilatorre) March 19, 2020

Yanina Latorre contra Nati Jota

“Una generación que se cree graciosa. Lamentable“. Así empezó el escándalo entre Yanina y Nati. La hica le respondió: “Yanina Latorre está enojadísima porque hice un video sobre tener sexo con coronavirus, que al final concientiza sobre cuidados. No toda la forma de llegar y enseñar es hablar con cara de culo y asustar. Se puede intentar con humor. Después si no te da risa es otra cosa. Pero qué pesada“.

"Te ponés a hacer humor con el coronavirus y la que queda mal sos vos. A la gente no le parece gracioso", le disparó la periodista. Parece que Latorre encontró un pasatiempo para este tiempo de cuarentena. "¡Es de ignorante hacer un video así en un momento como este! Asumilo y listo".