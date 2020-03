¡Picantísima! Yanina Latorre contra Luciana Salazar: “Me dio vergüenza ajena…”

Yanina Latorre se buscó una nueva pelea para pasar la cuarentena. La panelista de LAM disparó contra Luciana Salazar, después de leer una nota que le habían hecho en una revista. “¿No le da vergüenza?“, comentó. Es que Luli habló de la manera en que cría a su hija, enseñándole de moda y demás. La modelo dijo que su hija tiene “40 minutos para su total look“. A Yanina le pareció patético.

Yanina Latorre: “Es patético”

Luciana Salazar no se quedó callada y contestó: “¿Estás aburrida Shani?Primero con Nati Jota y ahora conmigo. ¿Te parece jorobar y pelear en este momento? ¿Vos tenés el tupé de poner esto? ¿Justo vos? Cuando hace unos días hablabas de una persona inocente de 19 años, que no pertenece al medio, dijiste su nombre y en qué lugar estudiaba“, le escribió la modelo.

Yanina Latorre le puso los puntos: “1- Tu hija es una niñita, no una Barbie… 2- Hace unos días hable de una chica de 19 años, que es mayor de edad, que estuvo de novia con uno de los presos por el asesinato de Fernando. Solo eso“. Y siguió: “3- No estoy aburrida y no me jode el ‘Shani’. Es mucho, pero mucho más grasa decir lo que pone al pie de la foto. Me dio vergüenza ajena. 4- La aburrida sos vos que sabes todo lo que hago. Seguí mirándome en la tele y Twitter. Besito ‘lulipop’“.

No le da verguenza ser tan pelotuda? (Leer c atencion el pie de foto) pic.twitter.com/G42QDOQd6G — Yanina Latorre (@yanilatorre) March 20, 2020

Entonces Salazar le contestó: “Me parece que estos son momentos tristes y angustiantes como para encima tener que ver cómo ciertas personas agreden a otras. Ya estamos padeciendo una guerra, no la sigas porque habla más de vos como persona que de mí“, le respondió Luli, “llamando a la paz”.

"Te agredís sola con tus declaraciones. Es peligroso lo que hacés. Ah, y qué distinta tu redacción de hoy a la de los tweets sobre política. Genia", dijo Latorre. "Tenes razón. En medio de esta pandemia leer que una madre cuenta en una revista que una niña de 2 años se levanta antes y tarda 40 minutos para decidir el 'total look' es patético. Besito", ceró.