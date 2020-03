Violadores de la cuarentena: en caso de arrestarlos no tienen dónde alojarlos

Como a la comunidad le cuesta dimensionar el riesgo del COVID-19, las autoridades decidieron endurecer las medidas. El problema es que el decreto presidencial se vuelve inaplicable. Si consideramos que en Catamarca, antes de la amenaza del coronavirus, ya las comisarias estaban al límite, entendemos que se vuelve imposible alojar a los vecinos irresponsables que violan la cuarentena. A no ser que solo se haga a título ejemplificador o formal, sin poder garantizar nada a la sociedad.



En principio, habría que diferencias entre capital y el interior. Si en San Fernando del Valle de Catamarca no cuentan con los recursos necesarios y el personal es escaso, imaginemos el interior provincial. En el interior solo hay 4, 5, o tal vez -siendo generosos- 15 efectivos para poblaciones de 10 mil, 15 mil o 20 mil habitantes. Asimismo, un móvil que trabaja a “motor caliente” sin parar las 24 horas no puede nunca cumplir con las expectativas de una medida tan radical.

Los violadores de la cuarentena: una amenaza social



La desobediencia de la comunidad se percibe a lo largo y ancho de la provincia. La desobediencia hace vulnerable al cuerpo social ante el avance del letal virus. Sin embargo, son tantos los focos de descontrol que la policía, aunque quisiera, no podría hacer respetar lo dispuesto desde las altas esferas del poder. Los pobres efectivos policiales muchas veces observan impotentes la transgresión de individuos que se divierten o sienten que están de minivacaciones.



“Ya no sabemos cómo hablarles”, expresó un comisario a cargo de estos operativos, faltó poco para confesar que prácticamente se les está rogando a los vecinos que cumplan con el asilamiento obligatorio. Cabe acotar que hubo quejas de los integrantes de la fuerza por tener que intercambiar con casos sospechosos de COVID-19 sin elementos de prevención por lo prefieren encerrarse en los patrulleros. Argumentan tener familia también.



El propio Ministro de Seguridad, Hernán Martel, advirtió que se arrestará a todo sujeto que viole la cuarentena pero no solo que la amenaza no tiene asidero en la realidad por falta de espacio físico sino que se dieron grandes contradicciones. Hay fotos de fiestas y reuniones políticas sin molestias ni inconvenientes mientras se llevaron preso a un hombre que fue a acompañar a su madre a sacar plata porque la anciana no sabe utilizar el cajero automático.