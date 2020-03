¡Ahora en el barrio! Yanina Latorre se enfrentó a sus vecinas

La panelista de LAM compartió una serie de historias contando cómo estaba viviendo la cuarentena. Para matar el aburrimiento, decidió ir al supermercado. “Yo, para no enloquecer me voy caminando al super y vuelvo. Es mejor que ir en auto, sino vamos a enloquecer“. En el camino, la mediática inició un inesperado conflicto… Yanina Latorre contra sus vecinas.

Yanina Latorre contra sus vecinas: “Te voy a hablar como se debe”

“Para los pelo… Recién vine caminando y me filmaban desde los balcones. Digo, no salí a caminar, salí a hacer las compras. Todo es denuncia ahora. Amo a mis vecinos“, empezó diciendo desde la cola del supermercado. Pero al volver a su casa, la cosa se puso más intensa. “Dejo esto mensaje para las pedazo de hijas de p… que como no tienen nada que hacer y no tienen idea de nada, están colgadas de la ventana. O la pelo… que hace un rato estaba en un balcón y me vio“.

“Reina mía de mi corazón bonito, te voy a hablar como se debe. ¡Se puede ir al super y a la farmacia caminando! ¡Si te para la policía y estas yendo al super o a la farmacia te dejan seguir! Yo estaba yendo al super, volví del super y cuando estaban todas ustedes, pedazos de fo…, agazapadas con el teléfono y me vieron con las bolsas, se lo tuvieron que meter bien en el o…“

“Y ahora ustedes, en lugar de cocinar, limpiar, rasquetear, ordenar o hacer la pa… están por la ventana buscando denunciar, fíjense antes de hablar pavadas. Porque encima en estos chats de los barrios privados, de los country, me tienen con los huevos al plato de las boludeces que me están llegando Mañana los publico en la tele. Por boludas. ¡¿Quedó claro lo que pienso?! ¿Quedó claro?”, dijo la panelista.

“¿Por qué no se fijan en ustedes? ¿Eh? Fui y volví del super caminando, vine con las bolsas, se puede ir caminando al super. Fíjense en ustedes primero“, terminó la panelista. Yanina Latorre no escatimó en insultos para sus vecinas. Para la mediática el coronavirus no es un tema con el que se pueda jugar. Para saber más sobre este tema, te recomendamos esta nota anterior.