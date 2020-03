“Algunos tienen un helicóptero…” ¿Qué dijo el presidente sobre la escapada de Tinelli?

En diálogo con Oscar González Oro, el presidente de la Nación rompió el silencio sobre la situación de Marcelo Tinelli. El conductor de Showmatch violó la cuarentena para trasladarse a Esquel por lo que fue muy criticado. Jorge Rial y Viviana Canosa fueron algunos de los periodistas que lo destrozaron en la televisión. Ambos se reunieron en Intrusos para hablar del conductor de El Trece.

“No es nada personal con Marcelo Tinelli, sí que es un momento para hacer gestos, como lo vimos con el presidente con Larreta, con Mazza, […]. Me parece que nosotros, los comunicadores, estamos diciendo todo el tiempo, incluido él (Tinelli), que no son vacaciones, que nos quedamos en casa. Entonces, quedémonos en casa. La verdad es que él no vive en un monoambiente“, dijo Canosa.

“Yo tengo dignidad, y vos también la tenés. Me encanta que nosotros, que no somos poderosos, pero que tenemos un medio de comunicación, digamos: ‘eso es una vergüenza’. Porque ayer lo dijo el presidente, que iba a ser durísimo con la gente que rompiera las reglas. Yo leí una por una las reglas. Y hay gente que no las cumple“, agregó la conductora.

La explicación del conductor había sido: “Hace 22 años que tengo casa acá y vine a mi casa a hacer la cuarentena con mi familia. Tengo domicilio en esta ciudad desde el año 1998. Nosotros vamos a hacer la cuarentena en Esquel y voy a cumplir con mis obligaciones laborales de manera home office desde acá”, aseguró Tinelli. “La verdad que cumplimos con los controles sanitarios como pide la provincia y no vamos a salir de casa“.

¿Y qué dijo el presidente sobre la escapada de Tinelli? "No conozco bien el tema. Lo que creo es que lo que tenemos que hacer es hacer lo que hizo usted, Negro (de quedarse en su casa y no viajar). Eso es lo que tenemos que hacer. Si la autoridad dice por ley, porque sacamos un DNU, que todos se encierran en su casa, nadie debe salir de su casa, de ningún modo. Algunos tienen un helicóptero y otros un avión y se van más lejos", dijo Alberto Fernández.