“Asusta…” Catherine Fulop habló sobre el coronavirus de su hija, Oriana Sabatini

Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron que tienen coronavirus. La pareja se encuentra en cuarentena en Italia. Recordemos que hace unas semanas un jugador de la Juventus, Daniele Rugani, fue dado positivo en el test del COVID-19. Por este motivo, todos sus compañeros, incluyendo a Dybala, tuvieron que aislarse especialmente. Catherine Fulop, madre de Oriana, habló sobre cómo vivió el enterarse que su hija tiene coronavirus.

“Es inevitable como mamá pensar que se encuentra en un país que está al rojo vivo con esto del virus y que, bueno, la verdad que el sistema de sanidad creo que colapsó en ese país y eso asusta, por supuesto“, empezó contando. Catherine contó cómo se enteró de que Oriana tenía coronavirus. Antes de conocer el resultado, su hija continuó haciendo ejercicio físico, algo que preocupó a Fulop.

“Ellos mucho no nos decían cómo se estaban sintiendo. Yo los veía haciendo gimnasia, después de que me entero con el video que ella hizo que no se estaba sintiendo bien en cuanto a la respiración, y yo digo pero qué inconsciencia. La gente joven a veces piensa que es inmortal. Son desfachatados. Apenas tenés síntomas, tenés que quedarte en tu casa, averiguar con tu médico, llamar al 107“.

“Ellos ya estaban sintiendo los síntomas. Igual a ellos ya les habían hecho la prueba, lo que faltaba era el resultado. Y ella seguía haciendo gimnasia, seguía como si nada, como veo que pasa acá con muchos jóvenes, que salen y juegan al tenis… A mí eso me parece una irresponsabilidad. ¿Qué quieres que te diga? Yo vivo en un barrio cerrado y no salgo ni a la puerta. Tenemos que quedarnos en nuestra casa“, dijo Fulop.

Por otro lado, Oriana aseguró que ella y su novio se sienten bien. “Yo seguí entrenando porque no sabía que estaba contagiada, entonces noté que mi respiración había cambiado mucho y no exactamente para bien. Ahora bajaron los síntomas, estoy mejor. Sigo con la sensación de cansancio pero ya no estoy tan mal como antes. De todas maneras estoy bien, en planos generales“, dijo la cantante. Para saber más, te recomendamos la siguiente nota.