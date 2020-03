Mica Viciconte no quiere ir al “Bailando” con Fabián Cubero

Durante su cuarentena, Mica Viciconte reveló por qué no quiere ir al Bailando por un Sueño con Fabián Cubero. La mediática ya participó del concurso anteriormente. Aseguró que “es imposible pelearse con Fabián”, sin embargo, no lo llevaría como aliado en el certamen de baile. ¿Por qué? Viciconte lo explicó en una entrevista en La Once Diez.

Cuando le preguntaron por su relación con el futbolista, Mica dijo: “Nos llevamos bien. La verdad que entre los dos carácteres que tenemos, nos llevamos bien. Nos divertimos, tenemos nuestras cositas, por supuesto como todas las parejas”. Ambos están juntos en su aislamiento. Tuvieron que resguardarse al momento de llegar de sus vacaciones en el Caribe.

“Te replanteás un montón de cosas“, dijo sobre el aislamiento. “Terminás viéndote más a los ojos“. La pareja está más cerca que nunca, y no por decisión propia. “Charlamos, jugamos a las cartas, hacemos ejercicio, tenemos que hacer algo no sé“, contó. Y cuando le preguntaron por qué no iría al Bailando con él, la mediática respondió:

“Cuando a mí se me preguntó con Fabián si queríamos estar juntos en el Bailando, pensamos en nuestra relación y dijimos, no es necesario“, dijo Mica Viciconte. “No quiero arriesgar mi relación, no sirve que nos expongamos en nuestra relación“, explicó. Después dijo con humor: “Si llegaba a ir con Fabián al Bailando salíamos primeros“.

"Él como va a estar ligado con el club (Vélez) no va de la mano que vaya al Bailando", dijo más tarde. Fabián Cubero se retiró de Vélez y tuvo que suspender su despedida por la cuarentena. El futbolista tenía planeado un gran evento en el que se presentarían celebridades de todos los ámbitos del espectáculo.