Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron que tienen coronavirus. La pareja se encuentra en cuarentena en Italia. Recordemos que hace unas semanas un jugador de la Juventus, Daniele Rugani, fue dado positivo en el test del COVID-19. Por este motivo, todos sus compañeros, incluyendo a Dybala, tuvieron que aislarse especialmente. Oriana dio la noticia a través de un video en su cuenta de Instagram.

“Prefería que la gente lo escuchara de mi boca. Hace dos días nos hicimos el test con mi novio y una persona más que está viviendo en la casa con nosotros para ver si teníamos coronavirus. Hoy nos dieron los resultados y somos todos positivos. Igual estamos bien. Yo tenía síntomas, tos, me dolía mucho el cuerpo, mucho la cabeza, cansancio constante. Yo seguí entrenando porque no sabía que estaba contagiada, entonces noté que mi respiración había cambiado mucho y no exactamente para bien“.

“Ahora bajaron los síntomas, estoy mejor, Sigo con la sensación de cansancio pero ya no estoy tan mal como antes. de todas maneras estoy bien, en planos generales“, aseguró Oriana. Después siguió: “Nosotros estamos informados 24/7 de lo que está pasando con el virus, especialmente en Italia que es el país más afectado en el mundo“. La cantante vive con su novio en el viejo continente, pero su familia está en Argentina.

“Constantemente estoy viendo gente que se está yendo de vacaciones, que está aprovechando para viajar, para ir a la costa o lo que sea. Y creo que no están viendo lo grave que es la situación, lo grave que sería que en un país como Argentina mucha gente se contagie al mismo tiempo“, dijo Oriana. “La gente se moriría, no por la letalidad del virus, sino porque no habría abasto en los hospitales, no habría materiales. Sería todo un caos“.

Por ese motivo, recordó la importancia de hacer cuarentena, especialmente en nuestro país. “Quédense en sus casas, hagan cuarentena. Espero que sean responsables y nos sigamos cuidando entre todos“, finalizó. Mientras tanto, Oriana y Dybala se encuentran en aislamiento, haciendo todo lo posible por matar el aburrimiento. Para más información, te recomendamos esta nota anterior.