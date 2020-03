¡Reencuentro! Flor Vigna y Nico Occhiato hicieron un vivo juntos

La cuarentena obligatoria puede empujar a la gente a tomar decisiones arriesgadas. Flor Vigna y Nico Occhiato se reunieron en un vivo de Instagram. La ex pareja no tiene rencores, claramente. “Fuera orgullo, aprovechemos este momento para expresarnos a pleno“, había escrito la bailarina en su cuenta de Instagram. Esta fue su excusa para dar una entrevista a su ex novio en Todo puede pasar.

La ex pareja reflexionó sobre la cuarentena. “Es controvertido. Siento impotencia, bronca contra los insensibles“, empezó Flor. “Lo tomé para conectarme con quienes amo, haciendo una pausa; me doy cuenta de que en este 2020 quiero dedicarle más a mis vínculos, a mis padres, mi hermana, a mí misma. Es parte de la vida: no es solo el laburo y las metas”.

“Me está llevando a un lado muy copado esto, obviamente esa es la parte buena“. Por otro lado, la bailarina comentó que está tomándose un descanso del ejercicio físico. Quizás vuelva a entrenar “cuando vea que está terminando la cosa”. “Tengo una teoría: que no entrenemos. Así cuando arrancamos de vuelta estamos todos 5 kilos arriba“, dijo Flor.

Flor Vigna sobre Nico Occhiato: “Fue muy buen novio…”

Después pasaron a recordar su relación pasada. Nico Occhiato recordó cuando veían series juntos: “Es muy difícil ver series o películas con Flor Vigna. Es muy hiperactiva, no se podía ver nada que tuviera tiros, que sea ilegal, que la deje mal…“, dijo Occhiato. “Eso fue en el 2018, cuando éramos pareja. Ahora te veo todo“, le respondió Vigna entre risas.

“Te quiero agradecer mucho por este móvil, que ayude esto a concientizar lo que uno piensa, es lindo mostrar ese mensaje, nosotros nos separamos muy bien“, le dijo él, a lo que Flor contestó: “Fue muy buen novio y muy buen ex, muy lindas relaciones ambas“. Para saber más sobre la bailarina, te recomendamos la siguiente nota.