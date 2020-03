La justicia aprobó la cuarentena obligatoria

El coronavirus viene causando mucha preocupación en nuestro país. El Ministerio de Salud de la nación confirmó en la mañana de este martes que ya hay más de 300 infectados en Argentina. En este contexto, el gobierno de la nación decretó el pasado jueves el aislamiento obligatorio. Ante esto, la justicia ratificó la constitucionalidad de la medida anunciada por el presidente.

En las últimas semanas el coronavirus viene tomando más fuerza en nuestro país. En un principio, el gobierno decretó una cuarentena obligatoria para todos aquellos que venían del exterior. Igualmente, luego de una reunión con los gobernadores, el presidente implementó el aislamiento total. El mismo entró en vigencia el pasado viernes y se extenderá hasta el 31 de marzo.

Ante esto, el presidente, aclaró: “La cuarentena de 14 días no es caprichosa. En ese tiempo sabemos si alguien está infectado o no. Hicimos muchos esfuerzos para que se comprenda esto y ayudamos con asuetos administrativos. También lo pedimos a las empresas. Promovimos el trabajo a distancia y seguimos teniendo problemas de gente que no entiende que no se puede circular”.

En este contexto, la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal ratificó la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El mismo dispuso la cuarentena en toda la Argentina para hacer frente a la pandemia por el coronavirus. Esto lo hizo tras rechazar una acción de hábeas corpus presentada por un ciudadano que se consideraba amenazado.

La Justicia consideró razonables las medidas restrictivas impuestas de manera excepcional para hacer evitar la propagación del COVID-19. La denuncia del ciudadano era porque consideraba que el Estado estaba anulando su libertad. La reglamentación fue dictada por Osvaldo Luis Rappa, y confirmada por la Sala de guardia de la Cámara de apelaciones.