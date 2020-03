COVID-19: Vecinos rompen cuarentena y se autoconvocan para impedir controles “flexibles”

Catamarca siempre es noticia. Ahora, los vecinos se autoconvocaron por las redes sociales, como si no estuvieran de cuarentena. Se turnan para mantener una vigilia en la ruta porque consideran que los controles por el COVID-19 no pueden ser flexibles. Evidentemente, las autoridades municipales y judiciales no están siendo lo necesariamente estrictas. Es vergonzoso que los ciudadanos tengan que romper la cuarentena. En un descuido, hacen pasar personas que provienen de centros donde el virus ya está instalado.



El problema es el criterio selectivo, y la mayoría de las veces polémico, que permite o no el tránsito en los accesos a las ciudades. Los intendentes no se ponen de acuerdo con la justicia ni con el propio Ejecutivo provincial. No se entiende el permiso de ingreso, ni tampoco la negativa al evaluar comparativamente los casos. Dejan pasar contingentes de personas que viajaron de vacaciones al exterior. Además, quedan sin poder ingresar camiones con alimentos o medicamentos.

La situación de los vecinos de Andalgalá



La novedad la dieron hoy los vecinos de Andalgalá que se inquietaron ante los dichos de la doctora Soledad Rodríguez. Ella habló, en representación del Poder Judicial, de la necesidad de ser más “flexibles” en los controles de acceso a la Perla del Oeste. Incluso mencionó controles más “blandos” de lo anunciado por el intendente Eduardo Córdoba. Esto provocó una reacción social y llevó a montar un control propio por parte de lo vecinos.



Sucede que también se tomó conocimiento de supuestos “permisos especiales” y controles permeables. Sumado además, existen turistas o personas que estuvieron en grandes urbes, donde el virus ya convive con la gente, y se jactan o burlan en las redes sociales de viajar solamente para “pasar la cuarentena” en Andalgalá. Se vanaglorian por tener los “contactos políticos” para hacerlo. Hace un par de días, una clínica privada hizo pasar en una ambulancia a personas que venían de Buenos Aires. Así, es imposible confiar.



Ahora, ¿cómo se actuará frente a esos ciudadanos que rompen la cuarentena para hacer el trabajo que no garantiza, o no puede garantizar la policía, que además obedece órdenes de “arriba”? ¿Se los llevará presos sin poder negar que la funcionaria judicial flexibilizó los controles y que de hecho ingresan personas cuya cuarentena nadie puede garantizar? ¿Son responsables lo vecinos por romper la cuarentena?, pero si se presenta un caso de COVID-19, ¿irán presos los funcionarios?