Eduardo Feinmann respondió al “enano fascista” de Moria Casán

Hace unos días, Eduardo Feinmann y Moria Casán tuvieron un fuerte roce en las redes. Es que Moria tuvo un invitado inusual en Incorrectas, el doctor Rubén Mühlberger, que dio una serie de “recetas mágicas” para curar el coronavirus. Al periodista le pareció una estafa y se lo hizo saber. “La doctora Moría nos presenta a su gurú y la cura para el coronavirus. Dos delincuentes. Esas cosas no se hacen. No se puede lucrar con este drama“, escribió.

Moria le respondió con una tonelada de insultos en su cuenta de Twitter. La conductora soltó su famosa lengua karateca. “¿Vos hablás de chantas y de mentira? ¡S.O.S! Nerd vicious con risita de hiena. Respetá a tus mayores. No puedo creer que veas Incorrectas. Zafaste por un tiempo, no voy a estar más, seguramente lo viste en otros programas donde los paladines de la ética pasaron esa partecita. Dejate de joder“, dijo “la One”.

Y siguió: “Le aclaro a (E. F.) #EnanoFascista que no soy doctora y que una persona con su ética que a mí me llame delincuente me honra“. Después agregó, “usted cree que es un periodista de primera y yo creo que es un oportunista de cuarta, digo todo en diminutivo porque usted es un mínimo. Siga metiéndose conmigo y con mi hija“.

“Apenas pase esta pandemia, de la cual usted hace un marketing berreta, (me lo han comentado porque no lo veo) seguramente me lo cruzaré en América y agachará su cabeza o saludará de acuerdo a su tránsito intestinal“, dijo. Moria Casán lo fulminó, y Eduardo Feinmann le respondió casi sin ánimos de pelea.

Ahhh me enteré que el Dr. le dió una telefónica, si tiene ética, cómo es que shama 🙉 a un delincuente? ahhh usted cree que es un periodista de 1era y Sho creo que es un oportunista de cuarta, digo todo en diminutivo porque usted es un #Mínimo #MeImpresionaMiFama (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) March 23, 2020

La respuesta de Feinmann

“Me halaga esta señora, le mando un beso“, respondió después de que Moria lo llamara “enano fascista”. “¡Me divierte su personaje! Da extra de las películas de OLMEDO PORCEL MORIA de los 80. Le mando muchos besos“, contestó la conductora de Incorrectas. Para saber más sobre el tema, te recomendamos la siguiente nota.