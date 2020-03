¡Kim Kardashian contraataca! Defendió a Kanye de las acusaciones de Taylor Swift

Kim Kardashian hizo uso de sus habilidades como abogada y defendió a su esposo, Kanye West, de las acusaciones de Taylor Swift. Es que hace cuatro años, el rapero y la cantante tuvieron un inconveniente por una canción que él escribió en la que la llamaba “perra”. Esto claramente no le gustó a Swift. Pero Kanye alegó que Taylor estaba avisada, y su esposa demostró que esto era cierto a través de un video que difundió.

En el video se podía ver una conversación telefónica entre los artistas. El tema es que ese video no estaba completo, y eso se descubrió años después. Ahora la balanza tira para Taylor. La pobre tuvo que soportar años de cyber-bullying y hasta un nuevo apodo, “serpiente“, como la llamó Kim. Ahora, la más famosa de las Kardashian, defendió a Kanye nuevamente a través de Twitter: “Taylor Swfit eligió reiniciar una vieja pelea. No me sentía con ánimos de comentar sobre esto hace unos días atrás. Puesto que ella sigue comentándolo, siento que no me queda más opción que responderle. Porque en realidad, está mintiendo“.

Kim Kardashian sobre Taylor Swift: “Ella manipuló la verdad”

“Para ser clara, el único problema que tuve con esta situación fue que Taylor mintió a través de su publicista al decir que ‘Kanye nunca la llamó para pedirle permiso’“, dijo la Kardashian. “Claramente hablaron, por eso se los dejé ver. Nadie nunca negó que la palabra ‘perra’ fue usada sin su permiso. Al momento en que ellos hablaron, la canción no había sido escrita completamente. Pero como todos pueden ver en el video, ella manipuló la verdad“.

“Lo hizo cuando dijo que ‘se negó y le advirtió sobre lanzar una canción con un mensaje tan misógino’. Nunca fue sobre incluir la palabra ‘perra’, sino sobre si la llamada ocurrió o no, y el tono de la conversación. Yo nunca edité el video (otra mentira) – Solo posteé algunos clips en Snapchat para demostrar mi punto de vista y el video que circula ahora no cambia la historia“, aseguró.

Video completo de la verdadera llamada telefónica de Kanye West con Taylor sobre su asquerosa canción "Famous". #KanyeWestIsOverParty

pic.twitter.com/VtmunAehcZ — Taylor Argentina Videos (@TayUpdatesARG2) March 21, 2020

“Para agregar, Kanye es un artista que está en todo su derecho de documentar su viaje musical y su proceso, tal como ella lo hizo recientemente en su documental. Kanye ha documentado la realización de todos sus álbumes para su archivo personal, de todos modos, jamás ha lanzado nada de esto para el consumo público. La llamada entre ambos hubiera permanecido privada o habría terminado en la basura, de no ser por su mentira y el haberme forzado a defenderlo“, cerró Kim. Después agregó que no volvería a hablar del tema porque “a nadie le importa”.