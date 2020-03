Luciana Salazar “cual ninja” contra el coronavirus

Luciana Salazar es una de las celebridades que demostró estar tomando todas las precauciones contra el coronavirus. La celebridad mostró su rechazo a las personas que no se están cuidando del contagio, y también, disparó contra algunos gobernantes del mundo. Luli volvió a escribir sus famosos polémicos tweets.

Empezó hablando de la situación de Italia. “Italia hoy registró 793 fallecidos, la curva cada día crece más. Hace exactamente un mes murió el primer italiano víctima del virus. Es increíble que este dato tan doloroso no sea suficiente para que la gente entienda que debe respetar la cuarentena y quedarse en casa“.

Es que la modelo fue a hacer sus compras y notó algo que le llamó la atención: “Me fui bien temprano al super, vi muy poca gente cuidándose, pocos con guantes, barbijos y no se ponían alcohol en gel. Si se respetaban las distancias. Yo me fui cual ninja con anteojos, me lleve el alcohol en spray y le eché a todos los productos. Un trabajito, pero hay que cuidarnos“, escribió.

“El mismo día que la OMS dice que Estados Unidos está en camino de superar a Italia y ser el epicentro del COVID-19, Trump, desesperado por el desplome económico en año electoral dice ‘nuestro pueblo quiere volver a trabajar’… Economía sobre vidas humanas“, sentenció la modelo.

Excelente @horaciorlarreta al demandar por 700,000 dolares al pasajero positivo de coronavirus que puso en riesgo a 400 personas en el buquebus. Basta de que unos pocos pongan en riesgo a todo un pais. Mano dura, no hay mas. — luciana salazar (@lulipop07) March 21, 2020

Luciana Salazar es una de las famosas que pidió "mano dura" para combatir al coronavirus en Argentina. "Basta de que unos pocos pongan en riesgo al país. Mano dura no hay más", escribió la modelo, al enterarse del caso del buquebus.