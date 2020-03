“Finalmente tomé conciencia…” Jorge Rial abandonó “Intrusos”

“Intrusos” tomó un cambio rotundo. Adrián Palleres anunció que la conducción sería tomada por Guido Zaffora, ya que Jorge Rial se ausentará del programa hasta que termine la cuarentena obligatoria. El conductor está en el grupo de riesgo, no por su edad, sino por su historial médico, por lo que debe tomar precauciones especiales y cancelar el show no era una opción.

Vía Skype, el conductor explicó el por qué de su decisión: “La verdad la decisión me la obligan a tomar. Ustedes ya lo saben. Yo tenía ganas de ir, de hecho lo hice todos estos días, más allá de los consejos en contra. Yo estoy dentro del grupo de riesgo. No por mi edad, sino por mis problemas preexistentes, problemas cardíacos, hipertensión, entonces, eso me pone en esa zona de riesgo“, dijo el conductor.

“Pero bueno, hasta ahora lo que hice fue nada más que ir hasta el programa y del programa a casa. Y pensaba que con eso más o menos estaba bien. Pero hoy cuando vimos que la gente salía masivamente a la calle, la presión de casa…“. Tanto su familia como sus médicos, le pidieron que se ausentara del chimentero. Así que Jorge Rial decidió hacer cuarentena completa.

“Terminantemente me dijeron que no. No tengo ningún síntoma, nada, pero tengo que cuidarme y cuidarme significa primero cuidar a mi familia y cuidarlos a ustedes también, que están ahí. Así que finalmente tomé conciencia y dije: ‘bueno, si nosotros estamos pidiéndole a la gente que se quede tan enfáticamente, todo el día, creo que lo mejor es dar el ejmplo y quedarme en casa’. Aunque no me guste, aunque sea más difícil hacer las cosas desde acá“.

Por su parte, Guido expresó: “Nos tenemos que cuidar, nos tenemos que quedar en casa, los que tenemos que venir a trabajar, a entretener, a informar, también algún día nos quedaremos en casa porque también llevamos el virus a nuestro hogar y tenemos que cuidar a nuestra familia que es lo más importante“. Para más información sobre el show, te recomendamos la siguiente nota.