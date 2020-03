“Me emocionaron…” El reto de Nico Occhiato

View this post on Instagram

Les soy sincero, ayer se me ocurrió esta flasheada para hacer en mis historias sin saber si se iban a copar, mas que nada a animar a grabarse expresando sus sentimientos hacia otra persona, y realmente me sorprendió la cantidad de vídeos que me llegaron y cuanta necesidad hay de demostrar nuestros sentimientos, se los dice alguien que le cuesta muchísimo y que esta todo el tiempo trabajando para expresar más lo que siente, pero volviendo a esto decidí subirlo acá también porque me emocionaron realmente en este contexto que estamos viviendo, aislados, con ganas de abrazar a algún familiar, amigo, pareja y con la impotencia de no poder hacerlo. Me sorprendió como se animaron a decir lo que sentían, a jugársela para que esa otra persona a quien le dedicaron el mensaje se sienta querida, especial o sorprendida por ustedes y creo que lo voy a seguir haciendo por todo el tiempo que dure esta cuarentena y tengamos que estar distanciados de la gente que tanto queremos ❤️