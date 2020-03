Moria Casán reapareció en cuarentena: “Tengo la edad de Helena…”

Debido al avance de coronaviurs, Moria Casán decidió cancelar su programa temporalmente y hacer la cuarentena obligatoria. La conductora de Incorrectas reapareció después de su ausencia en los medios y dio un mensaje contundente. La “One” está cansada de que le pregunten qué hace durante su aislamiento. Así que decidió despejar las dudas con este mensaje.

“Hello para todes los medios, exceptuando a mis amistades que me preguntan: ¿Qué hago en cuarentena? Les digo que al no hacer ni teatro, ni tele, siento que no me interesa contar qué hago y además es un respiro a mi vida. Desde los doce años que asumí la responsabilidad de trabajar sin necesidad para mi libertad, porque la independencia económica hizo que como única hija pudiera romper el cordón umbilical con mis geniales padres a los cuales no tengo ninguna factura que pasar“.

“Así que tengo la edad de Helena, once años gloriosos, relajados y haciendo jugar a mi niña interior“, dijo la conductora. “Mostrar mi interior una vez más en estos momentos de retiro espiritual globalizado, me parece una banalidad. Lo que creo muy simbólico es que los niños eligieron para unirse en esta lucha el arcoiris que es el emoticón que uso en todas mis publicaciones y no solo uno, sino dos“.

“Es un nuevo mundo y siento que estoy protegiendo, aunque nunca la descuidé, a mi niña interior. Seguramente por redes seguiré con mis tweets, veré, pero tengo que volver al personaje – persona y estoy muy ociosa. ¡Bye adoraciones all inclusive!“, finalizó la mediática. Moria Casán, que tanto se negaba a abandonar su show, está disfrutando de la cuarentena.

Moria le cedió el espacio televisivo a Alejandro Fantino, con un nuevo ciclo, Fantino a la tarde. “Moria va a volver cuando ella tenga ganas de volver y yo no puedo decirles si me voy a quedar acá dos meses, seis meses, un año, tres años. Si este es mi nuevo horario, si volveré a la noche o a la mañana. No se sabe porque no se sabe nada en la vida de nosotros, esto va cambiando instante a instante“, dijo el conductor. Para más información, te recomendamos la siguiente nota.