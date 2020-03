“Nicole sabe que no queda otra…” Fabián Cubero no ve a sus hijas hace un mes

Como se sabe Fabián Cubero y Nicole Neumann están separados hace mucho tiempo. Sin embargo, la pareja tiene tres hijas en común: Indiana, Allegra y Sienna. Las chicas están pasando el aislamiento obligatorio en la casa de su madre y su padre no las ve hace más de un mes. ¿Por qué tanto tiempo distanciados? Así lo explicó Rodrigo Lussich en “Intrusos“:

“Cubero lleva un mes sin ver a sus hijas. Envuelto en la crisis de la pandemia, Fabián Cubero pasa su cuarentena junto a Mica Viciconte porque ellos sí eligieron pasar juntos la cuarentena. Ellos llegaron de vacaciones, vinieron de viaje y tuvieron que aislarse antes de que fuera obligatorio para todos. Entre esa cuarentena, entre la actual y el viaje que habían hecho, Cubero hace un mes que no ve a sus hijas con Nicole“, dijo Lussich.

“Hace casi un mes que Cubero no puede ver más que por cámara, por Skype, o de Facebook Live a sus hijas que están con Nicole. Ella está en cuarentena absoluta, porque al trabajar en la tele, podría tener el permiso de ir al programa, sin embargo no va. Porque tiene que estar todo el tiempo a cargo de sus hijas. Nicole sabe que no queda otra“, dijo el periodista.

La reglamentación para padres separados durante la cuarentena autoriza el traslado de los chicos de la casa de un padre al otro. El problema es que esto se puede realizar por única vez. Si Nicole Neumann dejara a las niñas con Fabián Cubero no podría volver a buscarlas hasta que finalice el aislamiento. Es por eso, que prefiere quedarse en casa con ellas y no ir a trabajar.

Neumann está pasando su cuarentena haciendo yoga con sus hijas y tomando todas las precauciones necesarias contra el coronavirus. Por la otra parte, Cubero pasa su aislamiento con Mica Viciconte, su pareja. Él y la panelista se divierten entrenando, haciendo bromas en Instagram y desafíos deportivos. Para saber más sobre la pareja, te recomendamos esta nota anterior.