“No pude evitar ver a mi viejo…” Fede Bal compartió su primer día de tratamiento

Fede Bal empezó su tratamiento contra el cáncer. Al actor le diagnosticaron cáncer de intestino hace unas semanas, y después de una larga ausencia en las redes, volvió para compartir sus sentimientos. Bal aseguró que su estilo de vida dio un giro completo después de recibir esta noticia. El actor cambió tanto su alimentación como su manera de ver el mundo.

“Día 1. La máquina de rayos. Fernando, el técnico. El instituto Alexander Fleming. Comienzo este proceso y lo comparto con ustedes, para sacarles miedos, dudas e inquietudes. Van a ser 6 largas semanas, pero les cuento que no duele nada. Son unos 10 minutos donde la máquina gira y es como una tomografía computada“, empezó contando el actor.

“Fernando un copado que me dio confianza y tranquilidad. Mientras los rayos se aplicaban me enseñaron a visualizar como un ejército de diminutos soldados que entran por esos rayos invisibles con el objetivo de eliminar el tumor. Yo les puse rangos, caras y hasta los vi con un uniforme celeste y blanco. Y no pude evitar ver a mi viejo, desde algún lugar elevado, como dirigiendo a ese escuadrón. Estoy muy bien, confiado y con más fuerzas que nunca. Gracias por el cariño y el apoyo de siempre“.

Así terminó su mensaje. Fede Bal se sometió a su primera sesión de rayos, como parte de su tratamiento. Como informamos anteriormente, el actor contó que su cambio no solo pasó por desintoxicarse de las redes sociales, sino también por cambiar su alimentación por una más sana. Dejó de comer carne, dejó el azúcar, los lácteos y el alcohol, y en cuanto a verduras y frutas, solo las consume orgánicas. Tampoco consume alimentos procesados.

Por otro lado, empezó a hacer reiki y meditación. “Es un camino muy hermoso donde encontré mucha paz. Si no lo probaste es genial, ayuda de verdad. También tuve una charla donde me enseñaron a visualizar el proceso de quimioterapia como algo sanador, como un ejército de pequeños soldados que entran a curar tu enfermedad“, compartió Bal.