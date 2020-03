“¡No tienen nada que hacer!” El día de furia de Yanina Latorre

Después de celebrar su cumpleaños número 51 en cuarentena, Yanina Latorre tuvo otro día de furia. La panelista de LAM se volvió a enfrentar a sus vecinas. Esta vez con nombre y apellido. “¿Me preguntaron qué me molesta de la cuarentena? Y sigo pensando lo mismo e insistiendo con el mismo tema. ¿Sabés que me molesta? Los denunciadores seriales“, dijo.

Es que la panelista tuve un cruce con sus vecinas en el country donde vive, después de que las mujeres la filmaran saliendo de su casa. Yanina iba al supermercado, pero sus vecinas pensaron que estaba violando la cuarentena, y esperaron a que saliera de casa para filmarla con sus celulares. Latorre se volvió loca y les dijo de todo en sus historias de Instagram.

“Las hijas de p… al pedo que están agazapadas en los balcones, que no tienen nada que hacer. Y en lugar de darse la cabeza contra la pared, cocinar, limpiar o escupirse al espejo, están haciendo pel…“, dijo. Pero la furia volvió cuando una de las vecinas volvió a meterse con Yanina Latorre. La panelista no la perdonó: “Hoy me vio en el auto, asomada a mi mamá en la calle, me sacó una foto y se la mandó a Ángel de Brito y le dijo: ‘Decile a Yanina que cumpla la cuarentena’“.

Después de dar el nombre de la vecina, y hacerlo público en su cuenta de Instagram, la panelista dijo: “Te lo voy a explicar. Yo salí de trabajar en un trabajo en el que estoy autorizada, y como tengo una mamá de 80 años que vive sola, cuando salí de trabajar le compré la comida, me dirigí hacia su domicilio, mi mamá bajó, le bajé la ventanilla, le entregué la comida, no nos tocamos, no nos vimos, y me retiré y ahora estoy en mi casa“.

Y después agregó: “¿Vos sabías que hay determinados trabajos autorizados? ¿Vos sabías que la gente que tiene adultos mayores puede asistirlos con permiso? ¿Sabías todo eso? ¿O estás tan aburrida que mirás por la ventana, ves mi auto y a mi pobre madre de 80 con una bolsa blanca y me denunciás con Ángel de Brito? ¿Qué creés? ¿Qué Ángel de Brito es mi papá y me va a pegar?“. Para más información sobre la panelista, te recomendamos la siguiente nota.