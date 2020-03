¿Quién es la nueva angelita? Ya es “una de las favoritas” de Ángel De Brito

Ángel De Brito anunció la llegada de una nueva angelita a LAM. Se trata de Maite Peñoñori que se desempeñaba como movilera en el programa. El conductor la presentó a través de Instagram diciendo: “Hoy debuta @maitepenio conduciendo @losangeles_ok una de mis favoritas. 11 am @eltrecetv“. ¿Así que ya es una de sus favoritas? ¿Qué opinaron las demás panelistas de esto?

Maite es cronista en LAM desde 2016, por lo que tiene una larga trayectoria en el programa. Ahora se incorpora como panelista debido a la reducción del equipo. Hasta ahora ninguna angelita ha opinado del halago de Ángel De Brito a la ex movilera. Y esta no es la única nueva incorporación del chimentero. También se suma el primer angelito del show.

Se trata de Nacho Juliano, quien también es movilero del programa de Mónica Gutierrez, “Crónicas a la tarde“, y también desempeñó este rol en “El Diario de Mariana“. “Muchos lo pidieron, pero el primer ‘angelito’ que logra silla en @LosAngeles_ok es hoy @nachojuliano. Un gran compañero y un excelente profesional“, había escrito Ángel. Es que hasta el momento, el programa solo había tenido panelistas femeninas.

LAM viene enfrentando varios cambios. Yanina Latorre, por ejemplo, tomó la conducción mientras Ángel estaba en cuarentena, antes de que lo hiciera Maite. A la conductora le tocó dirigir una de las notas más difíciles hasta ahora, la noticia de Fede Bal. El actor tiene cáncer de intestino, fue diagnosticado hace unas semanas. A Yanina le tocó entrevistar a Carmen Barbieri, algo que la llevó a las lágrimas en pleno show.

“Anoche cuando me enteré pensé en lo difícil que iba a ser. Escuchar a una mamá sufrir por un hijo de treinta años es difícil. No sé cómo se hace para no llorar cuando conducís, pero es un tema tremendo. A mí esto me está matando“, había dicho la panelista. Para más información sobre el momento, te recomendamos esta nota anterior.