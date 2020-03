“Quiero ver las cosas desde otro lado…” Flor Vigna y un mensaje en cuarentena

Flor Vigna tuvo una “conversación con sus ojos” durante su tiempo en cuarentena. La bailarina ya habló de la importancia de quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus. Ella misma lo hizo y ha tenido mucho tiempo libre para reflexionar. Así fue que escribió este mensaje dedicado a vivir nuevas experiencias a través de su mirada y lo compartió con sus seguidores.

“OJOS: perdón, a veces los dejo ver pero no observar. Dejo entrar información, colores, objetos, entre otras cosas pero no doy lugar a apreciar. Ojos, son dos ventanas buchonas de mi bien o malestar. Es que ustedes dos son tan transparentes, que aveces los quiero tapar, para evitar que otros me puedan descifrar”, empezó diciendo en su cuenta de Instagram.

“Ojos he tomado la decisión, nos merecemos otro andar. Les daré más tiempo para contemplar, más atención para valorar, más amor para conectar, más verdad para ni tener que hablar. Estuve hablando con el corazón y acepta la vulnerabilidad, por lo que también les concedemos desnudarse ante otros ojos y desnudarlos a ellos sin juzgar“.

“Descubrir experiencias y emociones nuevas, darles permiso a gotear. Ojos perdón por esperar una pandemia mundial para darme cuenta que con ustedes puedo volar. Hoy me doy cuenta que quiero ver las cosas desde otro lado, hoy empiezo a mirar“, dijo la bailarina.

Flor Vigna ya había reflexionado sobre la cuarentena diciendo: "La estamos pasando mal entre un montón de cosas. Pero yo me hago responsable de decir 'gracias', por un montón de otras. Estoy teniendo una pausa que me está conectando conmigo de otra manera, con mi familia de otra manera, con seres queridos, con quehaceres pendientes de otra manera. Entonces, desde ese lado lo agradezco". Al parecer ha sido un tiempo productivo para ella.