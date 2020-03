“¡Debería venir ya!” Moria Casán recibió una propuesta tentadora

Moria Casán recibió una propuesta inesperada. La conductora decidió suspender su ciclo televisivo, Incorrectas, debido a la amenaza del coronavirus. Condujo algunos programas desde la comodidad de su hogar, pero finalmente lo suspendió hasta tiempo indefinido. Sin embargo, esto no le impidió seguir recibiendo propuestas de trabajo. Ahora es Netflix quien la busca.

“Me encantaría que Paquita Salas se encuentre con Moria Casán“, esto fue lo que dijo Brays Efe, el actor que interpreta a Paquita en su serie de Netflix, Paquita Salas. Se trata de una producción española dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi que lleva tres temporadas en la plataforma. Su protagonista dio una entrevista para La Once Diez y confesó que le gustaría actuar junto a la conductora.

“Nos parece muy interesante Sofía Gala, la hija de Moria Casán. Es más, tenemos que decir que Moria Casán debería venir a conocer a Paquita Salas. ¡Moria Casán debería venir ya a trabajar con nosotros! A ver si alguien se lo puede transmitir. ¡Nos gustaría mucho!“, dijo el actor. Mientras tanto, Moria está mejor que nunca en su cuarentena.

“¿Qué hago en cuarentena? Les digo que al no hacer ni teatro, ni tele, siento que no me interesa contar qué hago y además es un respiro a mi vida. Así que tengo la edad de Helena, once años gloriosos, relajados y haciendo jugar a mi niña interior“, dijo la conductora. Moria Casán se negó a hacer pública su vida en aislamiento y se lo tomó como una propuesta de “retiro espiritual”.

“Mostrar mi interior una vez más en estos momentos de retiro espiritual globalizado, me parece una banalidad. Es un nuevo mundo y siento que estoy protegiendo, aunque nunca la descuidé, a mi niña interior. Seguramente por redes seguiré con mis tweets, veré, pero tengo que volver al personaje – persona y estoy muy ociosa“. ¿Sabrá Moria Casán de esta propuesta?