“Intrusos” violó la cuarentena: “Absolutamente irresponsable…”

Ayer se vivió un momento incómodo en Intrusos. Los periodistas del programa violaron la cuarentena para visitar a Mónica Farro y entrevistarla, algo que no le gustó para nada a Jorge Rial. El conductor está dirigiendo el chimentero desde su casa, ya que no puede acercarse al set por motivos de salud. Está en el grupo de riesgo de coronavirus.

Jorge Rial pidió disculpas a través de su cuenta de Twitter, “hoy en Intrusos cometimos la torpeza de romper la cuarentena para entrevistar a Mónica Farro. Una actitud absolutamente irresponsable que solo me lleva a pedir disculpas públicas. Personalmente estoy respetando el aislamiento y le pido a todos que lo hagan“, escribió el conductor desde su casa.

Por otra parte, la gerente de programación de América TV, Liliana Parodi, también llamó la atención. “Estuve con reuniones virtuales por otros asuntos y no lo vi, pero por lo que cuentan voy a hablar con la producción de Intrusos igual“, dijo. “Es más, les pedimos videollamadas hasta a los funcionarios nacionales y el propio Jorge sale desde su casa por live view desde su propio teléfono“.

“No es que va un equipo técnico hasta allá porque no queremos que venga al canal ni él tampoco quiere venir. Por ahora vamos a seguir así“, aseguró Liliana. “El único cambio fue la salida de Incorrectas porque Moria Casán no pudo ni quiso seguir al aire por este mismo asunto. Moria no quería que le mandáramos móviles a la casa y coincidimos con ella“.

Después agregó: “Se bajó hasta que pase el tema del coronavirus y Alejandro Fantino, que tenía que hacer su programa a la noche se puso a nuestra total disposición para hacer lo que el canal necesite y le pedimos que haga la continuidad de la actualidad en Fantino a la tarde“. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.