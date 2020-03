Juanita Viale al frente: ¿Quiénes serán sus invitados esta semana?

View this post on Instagram

Muchas gracias querida Juana por la impecable conducción y a los invitados por participar de mi programa #AlmorzandoConMirtha: . -Coco Sily @cocosilyok -Dr. Pedro Cahn #DrPedroCahn -Dr. Gustavo Lopardo #DrGustavoLopardo -Maria O’Donnell IG: @odonnellmaria . . @eltrecetv