“No estoy presa…” Mónica Farro sobre el móvil con “Intrusos”

Ayer se vivió un momento incómodo en Intrusos. Los periodistas del programa violaron la cuarentena para visitar a Mónica Farro y entrevistarla, algo que no le gustó para nada a Jorge Rial. El conductor está dirigiendo el chimentero desde su casa, ya que no puede acercarse al set por motivos de salud. Está en el grupo de riesgo de coronavirus. Por su parte, Mónica Farro respondió a las críticas.

“La verdad que me parece que la gente se equivoca demasiado. Yo estoy en cuarentena pero no estoy presa adentro de mi casa. Puedo salir al hall del edificio las veces que tenga ganas. De hecho se puede ir al supermercado, a la farmacia, y es lo mismo“, dijo. La vedette dio una nota a Juan Etchegoyen, y se mostró muy tranquila en cuanto al asunto.

“Y lo que hizo Pablo, el notero, fue entrar y poner un pie adentro del hall. Qué es lo raro, qué es lo malo. Yo por lo menos no rompí ninguna cuarentena. Y ellos están trabajando, tienen su permiso. La verdad que me parece demasiado exagerada la gente que critica o habla al pedo. Cada uno tiene que ver lo que hace en su casa y en su vida de cuarentena“.

“No me siento en falta para nada, porque no estoy presa entre cuatro paredes. De hecho subo a la terraza del edificio a colgar la ropa, voy al hall si tengo ganas. Es lo mismo que un repartidor de pizza, que he recibido varias veces. Me parece que se fueron de mambo“, sentenció. A pesar de la liviandad con la que se lo tomó, el canal reprendió a Intrusos por su irresponsabilidad.

La gerente de programación de América TV, Liliana Parodi, dijo: "Estuve con reuniones virtuales por otros asuntos y no lo vi, pero por lo que cuentan voy a hablar con la producción de Intrusos igual", dijo. "Es más, les pedimos videollamadas hasta a los funcionarios nacionales y el propio Jorge sale desde su casa por live view desde su propio teléfono".